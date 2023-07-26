Вивозять до Білорусі: Кислиця повідомив, скільки українських дітей окупанти депортували під виглядом "оздоровлення"

До Білорусі під виглядом "оздоровлення" вивезли три тисячі українських дітей.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу з обговорення обстрілів історичного центру Одесу та портової інфраструктури, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Він заявив про насильницьке переміщення українських дітей з окупованих територій.

"Їх піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на прищеплення ненависті до України, її мови, культури та історії", - зазначив постпред.

Крім депортації в Росію, переміщення в межах окупованих територій, дітей також вивозять до Білорусі. За наявною інформацією, з початку вторгнення до Білорусі з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей під виглядом "оздоровлення" було вивезено понад три тисячі українських дітей.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зачитав із трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку уривки з дитячих щоденників. У них діти розповідають про смерті рідних, утрату домівки, а також нестерпні переживання, з якими вони змушені жити далі.

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