Вівторок буде багатим на рясні опади: прогноз погоди в Україні на 13 грудня

У вівторок, 13 грудня, в Україні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 13 грудня вночі у більшості західних областей очікується невеликий сніг, у південній частині помірний дощ, місцями з мокрим снігом, на сході країни помірні дощі, на решті території без істотних опадів, вдень в Україні, крім західної частини, сніг та мокрий сніг, на південному сході країни дощ, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-5° тепла, вдень у Криму до 8° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 13 грудня буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цей тиждень, 12-18 грудня, в Україні буде холоднішим, ніж попередній. Водночас грудень загалом можна назвати теплим місяцем, а також багатим на опади. Як прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін, у другій половини грудня погода буде з мінусами вночі та плюсовою вдень.

Загалом зима 2022-2023, за прогнозами синоптиків, буде теплою, з короткотривалими періодами похолодання.

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