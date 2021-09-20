Вівторок буде дощовим та холодним: прогноз погоди в Україні на 21 вересня

Вівторок буде дощовим та холодним: прогноз погоди в Україні на 21 вересня

В Карпатах вночі буде близько 0°.

У вівторок, 21 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова та холодна погода.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі в більшості областей, вдень у північних та східних областях місцями невеликий, в Криму помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у південній та східній частинах вночі 5-10°, вдень 12-17°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 21 вересня місцями ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 7-9°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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