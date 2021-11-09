Вівторок буде холодним, місцями ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на 9 листопада

Вівторок буде холодним, місцями ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на 9 листопада

В Карпатах, на Сумщині та Харківщині можливий мокрий сніг.

У вівторок, 9 листопада, в Україні буде холодна, місцями дощова погода, у деяких регіонах можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у південних та східних областях очікуються помірні дощі, вночі місцями значні дощі, в Карпатах, на Сумщині та Харківщині невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°.

У Києві 9 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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