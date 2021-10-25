Вівторок буде холодним, з нічним морозом до мінус 9°: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

Вівторок буде холодним, з нічним морозом до мінус 9°: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

Синоптики прогнозують невелику хмарність.

У вівторок, 26 жовтня, в Україні буде сухо та холодно, вночі мороз до 5-9°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві 26 жовтня також опади не очікуються. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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