Вівторок буде переважно сухим: прогноз погоди в Україні на 10 травня

Вівторок буде переважно сухим: прогноз погоди в Україні на 10 травня

У вівторок, 10 травня, в Україні буде сухо, вночі у деяких регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Завтра буде малохмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 травня буде переважно без опадів, лише у східних областях вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, центральних, місцями західних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у південній частині та на Закарпатті 7-12° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°.

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У Києві 10 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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