Вівторок буде переважно сухим та сонячним: прогноз погоди в Україні на 17 травня

Вівторок буде переважно сухим та сонячним: прогноз погоди в Україні на 17 травня

У вівторок, 17 травня, в Україні буде переважно сухо та тепло.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 17 травня, в країні буде без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на півдні країни 10-15°, вдень 16-21°, на Одещині до 25°.

У Києві 17 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 18-20°. 17-18 травня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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