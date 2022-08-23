Вівторок буде переважно сухим та спекотним: прогноз погоди в Україні на 23 серпня

23-24 серпня у Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, 24 серпня в Київській та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вівторок, 23 серпня, в Україні буде переважно сухим та спекотним.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 23 серпня в країні буде переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 27-32°, у східних областях до 35°.

У Києві 23 серпня буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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