Вівторок буде переважно сухим та спекотним: прогноз погоди в Україні на 30 серпня

30-31 серпня у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вівторок, 30 серпня, в Україні буде переважно сухо та спекотно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 серпня в країні буде переважно без опадів, лише вдень у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині 17-22°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 23-28°, на решті території 29-34°.

Також читайте Погода на вересень-2022: яким в Україні буде початок осені

У Києві 30 серпня буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°. 30-31 серпня у столиці та області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: