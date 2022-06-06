Вівторок буде сонячним і теплим: прогноз погоди в Україні на 7 червня

Вівторок буде сонячним і теплим: прогноз погоди в Україні на 7 червня

У вівторок, 7 червня, в Україні буде сухо та тепло.

Найспекотнішою погода буде на Закарпатті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 червня в країні буде без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°.

7-8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, 8 червня і у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 7 червня також буде сухо. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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