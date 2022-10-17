Вівторок буде сонячним та теплим: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Вівторок, 18 жовтня, в Україні буде сухим, сонячним і теплим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 жовтня в країні буде без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних, північних областях та на узбережжі морів 4-9° тепла, вдень в Україні 15-20°.

У Києві 18 жовтня також буде сухо. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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