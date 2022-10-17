Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вівторок буде сонячним та теплим: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Дата публікації
Перегляди
164
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вівторок буде сонячним та теплим: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Фото: Associated Press

Вдень температура повітря прогріється до 15-20°.

Вівторок, 18 жовтня, в Україні буде сухим, сонячним і теплим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 жовтня в країні буде без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних, північних областях та на узбережжі морів 4-9° тепла, вдень в Україні 15-20°.

У Києві 18 жовтня також буде сухо. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

Читайте також:

Що робити з опалим листям - поради садової блогерки Антоніни Лесик

Що робити з опалим листям - поради садової блогерки Антоніни Лесик

Повʼязані теми:

Наступна публікація