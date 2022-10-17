Вівторок буде сонячним та теплим: прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Вдень температура повітря прогріється до 15-20°.
Вівторок, 18 жовтня, в Україні буде сухим, сонячним і теплим.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, за прогнозами синоптиків, 18 жовтня в країні буде без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних, північних областях та на узбережжі морів 4-9° тепла, вдень в Україні 15-20°.
У Києві 18 жовтня також буде сухо. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.
Читайте також:
- Якою буде зима 2022-2023 в Україні - Укргідрометцентр
- Погода на жовтень-2022: яким в Україні буде екватор осені
- Коли переводять годинники на зимовий час в Україні