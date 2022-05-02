Вівторок буде теплим, але місцями дощовим: прогноз погоди в Україні на 3 травня

Вівторок буде теплим, але місцями дощовим: прогноз погоди в Україні на 3 травня

У вівторок, 3 травня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах ітимуть короткочасні дощі.

Завтра в країні буде мінливо хмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у північних областях місцями очікується невеликий дощ, вдень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°.

У Києві 3 травня вночі без опадів, вдень ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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