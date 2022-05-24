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Вівторок буде теплим і сонячним: прогноз погоди на 24 травня

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Вівторок буде теплим і сонячним: прогноз погоди на 24 травня

Фото: pixabay.com

У вівторок, 24 травня, опадів в Україні не очікується. Має бути тепло і сонячно.

Температура вдень становитиме переважно 15-20 градусів, у західних та південно-західних областях до 24 градусів вище нуля.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер північний, північно-західний, на заході країни - південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області 24 травня буде без опадів. Температура вдень 15-20 градусів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві опадів не очікується, буде сонячна погода. Температура вдень 18-20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня 2022 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 24 травня 2022 року / Фото: Укргідрометцентр

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