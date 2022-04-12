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Вівторок буде з дощами та сильним вітром: прогноз погоди на 12 квітня

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Вівторок буде з дощами та сильним вітром: прогноз погоди на 12 квітня

pixabay.com

Денна температура становитиме від 8 до 19 градусів тепла.

У вівторок, 12 квітня, у більшості регіонів будуть опади – дощі, місцями сильні, а також сильні вітри.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У східних, більшості центральних та південних областей, на Сумщині, Чернігівщині дощі, на сході та північному сході країни місцями значні дощі. На решті території буде без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Удень в Україні, крім західних та Луганської областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13 градусів тепла, на Луганщині та Харківщині місцями 14-19 градусів, у північно-східній частині 4-9 градусів тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вдень близько 10 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня 2022 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня 2022 року / Укргідрометцентр

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