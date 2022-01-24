Вівторок буде зі снігом та морозами: прогноз погоди в Україні на 25 січня

Вівторок буде зі снігом та морозами: прогноз погоди в Україні на 25 січня

Завтра буде хмарно.

Вівторок, 25 січня, в Україні буде зі снігом та морозами.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, в західних областях вночі буже без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 12-17° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (в Карпатах вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу). На решті території невеликий сніг, лише у більшості північних областей без опадів, температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом в західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 25 січня опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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