Вівторок в Україні буде з опадами: прогноз погоди на 27 грудня

У вівторок, 27 грудня, до більшості областей Україні прийдуть опади переважно у вигляді дощів, але місцями ітиме мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 27 грудня в країні очікуються дощі, на півночі та сході країни з мокрим снігом (вночі у південній частині та східних областях без істотних опадів). Вночі та вранці місцями у південно-східній частині туман, у північних та північно-східних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, на Прикарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, у західних областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві 27 грудня також дощитиме, вночі можливий мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

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Прогноз на Новий рік

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яким буде останній тиждень 2022 року та яка погода очікує українців у новорічну ніч. На Новий рік, за прогнозами, також буде відсутній сніговий покрив.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, погода в Україні до кінця 2022 року та в першій половині січня-2023 буде аномально теплою.

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