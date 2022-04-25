Вівторок буде з дощами та грозами: прогноз погоди в Україні на 26 квітня

У вівторок, 26 квітня, в Україні буде тепла, але у більшості регіонів дощова погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра у північних, більшості західних, вночі і у Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вночі та вранці у південних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень в західних та північних областях 12-17°, на решті території 18-23°.
На високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей 26 квітня зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Вночі 26 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, грози (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві 26 квітня також ітиме короткочасний дощ, вночі гроза. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 15-17°.
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