Як футбольне поле: у Мережі показали дно Каховського водосховища після обміління

Там, де раніше були глибокі води, тепер рясніє густа зелена трава

Дно Каховського водосховища після знищення росіянами ГЕС і дамби поросло травою і має вигляд футбольного поля.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

"Каховське водосховище, це просто шок. Я шокована. Це просто якесь футбольне поле", – каже на кадрах місцева жителька.

На відео можна побачити, що там, де раніше була вода, тепер рясніє густа зелена трава. У якому саме місці знятий ролик, не уточнюється.