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Як футбольне поле: у Мережі показали дно Каховського водосховища після обміління

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Як футбольне поле: у Мережі показали дно Каховського водосховища після обміління

Що тепер на місці Каховського водосховища

Там, де раніше були глибокі води, тепер рясніє густа зелена трава

Дно Каховського водосховища після знищення росіянами ГЕС і дамби поросло травою і має вигляд футбольного поля.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

"Каховське водосховище, це просто шок. Я шокована. Це просто якесь футбольне поле", – каже на кадрах місцева жителька.

На відео можна побачити, що там, де раніше була вода, тепер рясніє густа зелена трава. У якому саме місці знятий ролик, не уточнюється.

Наче футбольне поле: як виглядає дно Каховського водосховища після обміління

Наче футбольне поле: як виглядає дно Каховського водосховища після обміління

Раніше Андрій Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища. На кадрах видно, що на тому місці, де була вода, стала фактично пустеля.

Також ми писали, що біля берегів Хортиці після підриву Каховської ГЕС виявлять чимало історичних знахідок.

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Дата публікації
Перегляди
313
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