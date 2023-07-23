“Вияв сатанинської злоби”: митрополит Епіфаній нагадав патріарху Кирилу відкриття зруйнованого собору в Одесі

Руйнування усіх українських храмів, включно із собором в Одесі, відбувається з “благословення” патріарха Кирила.

Після зруйнування російським ракетним ударом Спасо-Преображенського собору в Одесі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній нагадав, що саме цей храм у 2010 році "з великою помпезністю" відкривав саме патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв).

Коментар очільника ПЦУ з приводу зруйнування собору опублікував на своїй Facebook-сторінці митрополит Євстратій Зоря.

“Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби “русского міра” - руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ”, - наголосив митрополит Епіфаній.

Глава ПЦУ підкреслив, що руйнування усіх цих храмів, включно із собором в Одесі, відбувається з “благословення” патріарха Кирила.

“Благословення Гундяєва - то прокляття, слова його - виправдання беззаконня, і дії його - служіння імперії зла”, - заявив митрополит Епіфаній.

Очільник Православної церкви України висловив свої співчуття всім, хто постраждав в Одесі від російської атаки, а тим, хто досі вважає Гундяєва своїм духовним вождем, побажав прозріти і нарешті припинити потурання злу.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня 2023 року внаслідок чергової ракетної атаки росіян Спасо-Преображенський кафедральний собор було зруйновано. В Одеській єпархії УПЦ МП назвали терористичним актом ракетний удар по "головній святині та духовному серцю міста Одеси".

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