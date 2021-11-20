Виявила через півтора року: у сечовому міхурі мешканки Франківська лікарі залишили катетер під час операції

Пісдя операції жінка відчувала дискомфорт.
У мешканки Івано-Франківська у сечовому міхурі виявили катетер, який медики залишили там після хірургічної операції понад півтора року тому.
Про це повідомила директорка "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги" Ольга Савчук.
Жінка дізналася про медичний виріб у своєму організмі, коли їй проводили відеоцистоскопічне обстеження. Після оперативного втручання вона відчувала дискомфорт під час сечовипускання, а також скаржилася на нерезультативне консервативне лікування.
"Як знахідка, залишений сечовий катетер у сечовому міхурі після проведеного оперативного лікування понад 1,5 року тому. Казуїстичну причину дискомфорту виявлено. Будьте уважні до своїх пацієнтів, адже ще в університеті нас вчили рахувати все "до" і "після" операції, до останньої турундочки", - написала Савчук.
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