Виявили пестициди: Словаччина заборонила переробляти українське зерно

Зерно з України провалило санітарну перевірку в місті Коларово.

Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило переробляти і використовувати для харчування українське зерно. Під час перевірки 1,5 тонн зерна в місті Коларово виявили небезпечні пестициди.

Про це інформує пресслужба словацького відомства.

"У контрольованому зразку підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини", - йдеться в повідомленні.

Тепер у планують перевірити все українське зерно й борошно на території Словаччини. Про результати аналізу якості зерна держава збирається повідомити всім країнам ЄС.

Міністр сільського господарства Словаччини Самуель Влчан у п'ятницю, 14 квітня, планує провести зустріч із послом України Мирославом Касраном, а також міністрами сільського господарства Польщи, Чехії та Угорщини.

Раніше ми повідомляли, що експорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня цього року.

Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Угоду щодо "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.

Читайте також: