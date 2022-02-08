Виявили пухлину завдяки кашлю: у Львові прооперували дівчинку з рідкісним захворюванням

У дівчинки була пухлина, яка тиснула на серце і грудну клітку.

У Львові хірурги Західноукраїнського спеціалізованого медцентру разом із кардіохірургом обласної клінічної лікарні видалили пухлину 13-річній дівчинці у грудній клітці. Її виявили завдяку кашлю.

Про це розповідає "Суспільне".

Зазначається, що дівчинка почала сильно кашляти у грудні минулого року, кашель не піддавався лікуванню вдома, тож батьки дитини звернулися до медиків.

"Дитина прийшла додому і стала покашлювати. Після чого з’явилась задишка. Одного дня вона не дійшла до школи, так їй стало важко дихати. Місцева педіатриня виписала медикаменти для лікування кашлю. Проте він не проходив, і задишка збільшувалась. Так ми лікували кашель 2 тижні", —пригадує мама пацієнтки Галина.

Тоді батьки дитини доправили її до лікарні, де їй зробили обстеження. Там під час УЗД лікар помітив пухлину, яка тисла на серце та легені. За словами мами дівчинки, її донька на здоров'я не скаржилася.

У січні дівчинку ще раз обстежили у Західноукраїнському спеціалізованому медцентрі та призначили операцію. Маленькій пацієнтці видалили доброякісну пухлину.

"Дитина потрапила до нас в той момент, коли вона вже мала утруднення дихання, потребувала кисневої підтримки і стан дівчинки погіршувався. Операція тривала близько 4 годин", — розповідає завідувач відділення дитячої хірургії ЗУСДМЦ Богдан Романишин.

Лікарі повідомили, що пухлина з'явилася в результаті рідкісного захворювання. Минулого року у центрі провели схожі операції 3 пацієнтам, а в цьому році це перший такий випадок з видалення тератоми у грудній клітці.

Зараз 13-річна дівчинка одужує.

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