"Виявили, знищили, шукаємо наступних": ЗСУ ліквідували пів сотні представників армії мародерів та волоцюг

Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили три атаки окупантів.

Українські захисники підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" станом на 20.00 31 березня відбили 3 атаки ворога.

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Про це повідомляють в Мережі.

Втрати противника складають: особового складу – до 50 осіб, танків – 3, БТР – 2, АТ – 1.

"Російські окупанти не воїни, а звичайні мародери та волоцюги. Воїн ніколи не дозволить собі грабувати, ґвалтувати та вбивати дітей. Тому і ставлення в українських захисників до них відповідне: виявили, знищили, шукаємо наступних", - повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Нагадаємо, що російські окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці і не досягли успіху у блокуванні та захопленні Києва. Загарбники були вимушені тимчасово відмовитися від виконання цієї затії.