Митрополити РПЦ сприяли захопленню храмів на окупованих територіях: подробиці

Митрополити РПЦ підозрюються у допомозі окупаційним військам в захопленні храмів у Запорізькій та Херсонській областях.

Чотирьом митрополитам Російської православної церкви повідомили про підозру у сприянні захопленню українських церков

Про це повідомила пресслужба Офіс генерального прокурора України.

За інформацією прокуратури, митрополити підозрюються у пособництві порушенню територіальної цілісності та недоторканності України. Вони звинувачуються за частинами 5 та 3 статті 110 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що в період 2022-2023 років члени священного синоду РПЦ активно підтримували захоплення церковних споруд на територіях, що були окуповані російськими військами, зокрема в Запорізькій, Луганській, Херсонській областях і в Криму. Вони також допомогли здійснити "приєднання" українських релігійних громад до складу РПЦ, зокрема в таких єпархіях як Джанкойська, Бердянська, Ровеньківська та Херсонська.

Фігурантами справи щодо сприяння захопленню українських церков стали митрополит Санкт-Петербурзький Варсонофій, митрополит Антоній, митрополит Крутицький Георгій та митрополит Діонісій. Вони підозрюються у пособництві агресії Росії та захопленні майна українських церков на окупованих територіях.

На підставі зібраних доказів Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову — заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у пособництві в умисних діях, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків.

Підозрювані призначали підконтрольних їм єпископів, які активно пропагували проросійські наративи, підтримували агресію Кремля і виправдовували дії окупантів.

Нагадаємо, митрополит Кримський та Сімферопольський Климент, який також є військовослужбовцем Збройних сил України, став жертвою нападу в Києві.

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