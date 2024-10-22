Людей з інвалідністю серед прокурорів стало набагато більше, ніж серед усього населення України

На Хмельниччині у посадовиці вилучили значну суму коштів: 5,24 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, а також брендові прикраси і документи. Це можуть свідчити про відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

Про це написало видання Економічна правда.

Повідомляється, що у органах прокуратури можливо нараховується втричі більше осіб з інвалідністю, ніж у середньому по населенню, а серед начальників цей показник складає 38%.

Воно провело аналіз судових вироків та виявило, що, незважаючи на численні кримінальні справи, жоден член МСЕК не був засуджений до реального терміну ув'язнення з початку великої війни. Більшість отримали лише м'які покарання, такі як штрафи або умовні вироки. Варто зазначити, що прокурори часто "розвалюють" справи через угоди про визнання винуватості, що призводить до м'яких покарань.

Крім того, пишеться, що в прокуратурі відзначали надмірну кількість осіб з інвалідністю. За даними Державної служби статистики, на початку 2022 року в Україні налічувалося близько 2,72 мільйона осіб з інвалідністю, а під час війни ця цифра зросла до 3 мільйонів. Однак у прокуратурі ситуація виглядає інакше: приблизно 20% прокурорів вказали на наявність пенсійних виплат, що свідчить про високий рівень інвалідності серед працівників цієї установи. Це питання викликає підозри щодо можливих зловживань у процесі оформлення інвалідності, оскільки такий статус надає особам певні пільги при працевлаштуванні.

Серед керівного складу прокуратури цей показник ще вищий: 38% керівників мають пенсії, що, на думку експертів, є аномальним. Спостереження свідчать про те, що 10% пенсіонерів прокуратури отримують пенсії за інвалідністю, тоді як серед рядових прокурорів цей показник значно нижчий. Різке зростання кількості пенсіонерів, особливо під час війни, підкреслює потребу в детальному розслідуванні та аналізі цього феномену.

Інфографіка / ЕП

Експерти вказують на те, що під час війни український бюджет витрачає значні кошти на пенсії для прокурорів. У 2023 році на ці потреби було виділено близько 288 мільйонів гривень, середня пенсія прокурора становить 199 тисяч гривень на рік, або приблизно 16,6 тисяч гривень на місяць. Наявність пенсії за інвалідністю може значно полегшити процес працевлаштування та зменшити ризик звільнення, що додає ще один рівень складності до вирішення проблеми.

Нагадаємо, журналісти TSN.UA розповідали, що президент України Володимир Зеленський розлютився через корупційні скандали в МСЕК, а також про численні підозри щодо прокурорів, які оформлюють фальшиві довідки щодо інвалідності. Було проведено засідання Ради національної безпеки і оборони.

Читайте також: