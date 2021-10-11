Виявила шкільна психологиня: під Житомиром чоловік протягом року ґвалтував свою 12-річну доньку

Виявила шкільна психологиня: під Житомиром чоловік протягом року ґвалтував свою 12-річну доньку

На пригнічений емоційний стан дитини звернула увагу шкільна психологиня.

У Житомирській області 44-річний чоловік протягом року ґвалтував свою 12-річну доньку. Горе-батька затримали.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Житомирської області.

Суд помістив його під варту без права внесення грошової застави.

“Слідством встановлено, що 44-річний чоловік систематично, протягом року, вчиняв дії сексуального характеру стосовно своєї дванадцятирічної доньки. На пригнічений емоційний стан дитини звернула увагу шкільна психологиня, під час розмови з якою дитина розповіла про вчинення над нею сексуального насильства”, – повідомляють у відомстві.

Служба у справах дітей вилучила дівчинку та її молодшу сестричку з родини. Дітей тимчасово передали до дитячої установи.

Чоловікові звинувачують у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування). Йому загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Нагадаємо, що у Києві батько зґвалтував 14-річну доньку. Водночас нелюд погрожував власній дитині ножем і пістолетом.

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