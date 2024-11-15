Виявився "кротом" ГРУ РФ: затримано командира одного з підрозділів Сил спецоперацій

СБУ затримала "крота" російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати росіянам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога", - уточнили у відомстві.

Найбільше його цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував під виглядом кур'єра доставки. Він збирав координати ключових транспортних шляхів та медустанов, щоб передати ці дані для вогневого ураження. Агента затримали під час підготовки звіту для ФСБ.

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