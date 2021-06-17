Виявлення патологій у немовлят: ВР виділила 300 млн на неонатальний скринінг

Документ передбачає створення сучасних центрів неонатального скринінгу у регіонах України.

Верховна рада підтримала законопроєкт про виділення 300 млн гривень на неонатальний скринінг.

Про це інформує ТСН.ua.

За документ у першому читанні проголосував 331 нардеп та 333 — у другому.

Неонатальний скринінг — це виявлення у новонароджених дітей вроджених або спадкових захворювань, що підлягають корекції.

Документ передбачає створення сучасних центрів неонатального скринінгу (ЦНС), які б забезпечили обстеження новонароджених усіх регіонів України, та високотехнологічного референс-центру для підтвердження діагнозу, а також моніторингу лікування.

"Це дозволить нам виявляти новонароджених дітей, які мають вроджені або спадкові захворювання, що підлягають корекції. Як правило, такі діти народжуються без видимих ознак патології. Але коли захворювання вже прогресує, патологічні зміни в організмі стають незворотними і призводять до суттєвої інвалідизації та ранньої смерті пацієнтів", — пояснив з трибуни Верховної Ради очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що вчасна діагностика і правильне лікування дозволить уникнути розвитку патологій у немовлят.

У січні минулого року МОЗ повідомляло, що Україна є однією з перших у Європі у сумному рейтингу рівня смертності серед немовлят — 7,5 на тисячу живонароджених.

Раніше повідомлялося, як отримати українське свідоцтво про народження на дитину з окупованих Донбасу і Криму.

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