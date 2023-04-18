Виявлено додаткові факти знущання офіцера Нацгвардії з військових у частині на Івано-Франківщині (відео)

Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили додаткові факти знущання офіцера Національної гвардії з військових у частині в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії.

Зараз триває розслідування на території військової частини. Працівники ДБР опитують свідків та потерпілого.



"Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень... Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області, у Західному територіальному управлінні Національної гвардії офіцер побив солдата. На відео можна побачити, як військовий з кулаками накинувся на свого підлеглого. Він обзивав його нецензурною лайкою, з вимогою йти до штабу.

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