Виявлено зброю, якою погрожували брогеру Ніколасу Кармі: про що повідомила поліція

За фактом конфлікту у центрі Полтави, під час якого український блогер Ніколас Карма, відомий своїми оглядами луків зірок і перехожих в TikTok, став жертвою нападників, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Про подію правоохоронцям стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом.

Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу. Фото Нацполіця

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії.

Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, що покарання за цією статтею передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Додамо, що за словами самого блогера Ніколаса Карми, після знімань одного з відео в TikTok у Полтаві деякі свідки інциденту також були залякані таким же методом. На щастя, все минуло без жертв. Причини та обставини конфлікту зʼясовує слідство.

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