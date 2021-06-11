Виявляв агресію і погрожував: у Харкові чоловік прийшов на дитячий майданчик з пістолетом

Щоб знешкодити бунтівника, на місце викликали спецпідрозділ "ТОР".

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який розгулював по дитячому майданчику з пістолетом. Він поводився агресивно і погрожував поліцейським.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомили в патрульній поліції Харківської області.



Подія трапилася на вулиці Гвардійців Широнінців. Місцеві жителі повідомили на лінію "102", що по дитячому майданчику ходить нетверезий чоловік з пістолетом в руках.



Вже на місці правоохоронці намагалися налагодити з правопорушником контакт, проте він поводився агресивно і погрожував копам. В результаті чого співробітники спецпідрозділу "ТОР" затримали буяна.



Згодом на місце інциденту приїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі події.



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