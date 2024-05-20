Виявляється, не одне і те ж: яка різниця в поняттях "знятий" і "виключений" із військового обліку

За словами адвоката, йдеться про концептуальну різницю в поняттях "знятий" і "виключений" із обліку.

В Україні від 18 травня вступив в дію закон про мобілізацію. Проте українське законодавство не дає чіткої відповіді на питання, що робити такій категорії чоловіків, як знятий з військового обліку – потрібно їм йти до ТЦК чи ні.

Адвокат Микола Максимов у коментарі "Фокусу" розповів про різницю в поняттях "знятий" і "виключений" із обліку.

За словами юриста, "виключений" з військового обліку втрачає статус військовозобов'язаного, його не можна призвати під час мобілізації та вручити повістку.

"Така людина не зобов'язана проходити ВЛК й оновлювати дані. Поняття "виключений" — постійне та залежить від року ухвалення", – каже Максимовю

Натомість "знятий" з військового обліку – тимчасовий захід, що не звільняє від статусу військовозобов'язаного. Знятому з обліку призовнику все одно доведеться оновлювати військово-облікові дані, проходити ВЛК, повідомляти ТЦК про зміну місця проживання тощо.

Максимов розповів, що у судовій практиці був випадок, коли мобілізували чоловіка, якого виключили з військового обліку 2012 року. Суд визнав призов до ЗСУ справедливим: за новими правилами треба підтверджувати право на виключення.

"Скажу, що на практиці це складне питання. Виключених із військового обліку можуть направити на повторну медкомісію. Закони ясно не прописують їхні права й обов'язки, тому й чіткого розуміння немає", – зазначив юрист.

За його словами, в ТЦК були питання щодо військовозобов'язаних, яких зняли з обліку у 2022 році, не кажучи вже про період із 2008 по 2014 роки.

"Найімовірніше, після 18 травня оновлювати дані треба всім. Таким призовникам призначать повторну ВЛК, і вже керівництво ТЦК вирішить, чи підтверджувати цей статус", – додав адвокат.

Раніше ми писали, чи може до ТЦК з військовозобов'язаним зайти дружина, мама або адвокат.

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