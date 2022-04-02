"Вийди на роботу — допоможи фронту": Арестович закликав українців відновлювати економіку країни

За словами Арестовича, відновлення економіки в Україні допоможе і психологічному життю українців.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович закликав українців виходити на роботу і таким чином допомагати фронту.

Про це він сказав під час брифінгу 2 квітня.

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"Економічний блок закликає усіх повертатися до нормального життя або близького до нормального життя там, де це можливо — у тих районах, які звільнені від противника і не несуть особливої загрози. А тим більше, у містах центральної та західної України, або на сході і в центрі України, де немає безпосередньої загрози", — закликав Арестович.

За його словами, відновлення економіки — критично важливе для відновлення соціального-політичного і психологічного життя українців.

"Повернення до побутових звичок, включно з виходом на роботу, дуже сприяє відновленню психіки, здоров’я і настання миру й злагоди в наших містах. Той, хто ходить зараз на роботу, найбільш дієвим способом допомагає фронту і нашій спільній перемозі. Гасло дня: вийди на роботу — допоможи фронту та Україні", — заявив радник глави ОП.

Нагадаємо, Олексій Арестович також повідомив, що російські війська надалі намагаються оточити українських військових у зоні ООС на Донбасі, проте фронт тримається.

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