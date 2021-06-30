Виїхали на зустрічну та врізались у вантажівку: на трасі Киї-Чоп загинуло двоє іноземних студентів (фото)

Виїхали на зустрічну та врізались у вантажівку: на трасі Киї-Чоп загинуло двоє іноземних студентів (фото)

Причини аварії встановлює слідство.

Поблизу села Ситне Дубенського району Рівненської області у середу, 30 червня, сталась ДТП, у якій загинуло двоє 25-річних іноземців, які навчались в Україні.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

ДТП сталась на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, 23-річний водій Тoyota Corolla не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у вантажівку DAF.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

У Тoyota їхало 5 іноземців, усі вони були студентами вищих навчальних закладів України. На місці ДТП загинув 25-річний чоловік, його ровесник помер у лікарні. Ще троє потерпілих госпіталізували.

За кермом DAF був 52-річний житель Вінниці, він не постраждав. Експертиза встановила, що водії на момент ДТП були тверезими.

У поліції відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Миколаївській області сталась жахлива ДТП, у якій загинуло троє людей.

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