Виїхав на "зустрічку" і зіткнувся з маршруткою: на Київщині сталася смертельна ДТП

Через аварію загинула одна людина.

У п'ятницю, 17 лютого, сталася автотроща на виїзді з села Святопетрівське, що в Київській області. Внаслідок інциденту загинув водій легкового автомобіля, який зіткнувся з маршруткою на зустрічній смузі.

Водій маршрутного таксі отримав перелом ноги, інформує пресслужба поліції Київської області.

"В результаті ДТП, шофер автівки загинув на місці події. 55-річного чоловіка, який керував маршруткою, медики доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У Київській області сталася смертельна ДТП з маршруткою

Правоохоронці нагадують водіям, правил дорожнього руху потрібно дотримуватися неухильно.

Раніше ми повідомляли про смертельну ДТП в Одеській області, внаслідок якої загинув 60-річний пішохід. Він переходив дорогу в невстановленому місці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.