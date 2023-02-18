Виїхав на "зустрічку" і зіткнувся з маршруткою: на Київщині сталася смертельна ДТП

Через аварію загинула одна людина.
У п'ятницю, 17 лютого, сталася автотроща на виїзді з села Святопетрівське, що в Київській області. Внаслідок інциденту загинув водій легкового автомобіля, який зіткнувся з маршруткою на зустрічній смузі.
Водій маршрутного таксі отримав перелом ноги, інформує пресслужба поліції Київської області.
"В результаті ДТП, шофер автівки загинув на місці події. 55-річного чоловіка, який керував маршруткою, медики доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці нагадують водіям, правил дорожнього руху потрібно дотримуватися неухильно.
Раніше ми повідомляли про смертельну ДТП в Одеській області, внаслідок якої загинув 60-річний пішохід. Він переходив дорогу в невстановленому місці.
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