Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Виїхав на "зустрічку" і зіткнувся з маршруткою: на Київщині сталася смертельна ДТП

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
455
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Виїхав на "зустрічку" і зіткнувся з маршруткою: на Київщині сталася смертельна ДТП

У Київській області сталася смертельна ДТП з маршруткою / Фото: Поліція Київської області

Через аварію загинула одна людина.

У п'ятницю, 17 лютого, сталася автотроща на виїзді з села Святопетрівське, що в Київській області. Внаслідок інциденту загинув водій легкового автомобіля, який зіткнувся з маршруткою на зустрічній смузі. 

Водій маршрутного таксі отримав перелом ноги, інформує пресслужба поліції Київської області.   

"В результаті ДТП, шофер автівки загинув на місці події. 55-річного чоловіка, який керував маршруткою, медики доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні. 

У Київській області сталася смертельна ДТП з маршруткою / ©
У Київській області сталася смертельна ДТП з маршруткою

Правоохоронці нагадують водіям, правил дорожнього руху потрібно дотримуватися неухильно. 

Раніше ми повідомляли про смертельну ДТП в Одеській області, внаслідок якої загинув 60-річний пішохід. Він переходив дорогу в невстановленому місці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Дата публікації
Перегляди
455
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація