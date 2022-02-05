Виїхав на зустрічну смугу: у смертельній ДТП на Вінниччині загинув водій

Виїхав на зустрічну смугу: у смертельній ДТП на Вінниччині загинув водій

Від отриманих травм 42-річний водій легковика загинув на місці події.

У Вінницькій області сталася аварія за участю вантажного та легкового автомобілів. Один із водіїв загинув на місці події.

Про це повідомляє преслужба поліції регіону.

Автівка Renault Dokker, за кермом якої перебував 42-річний чоловік, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою MAN. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. Кермувальник вантажівки, мешканець Львівщини, не травмувався.

Наразі всі обставини аварії з'ясовують слідчі. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

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Нагадаємо, у Херсонській області, поблизу села Тягинка, сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула, четверо отримали травми.

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