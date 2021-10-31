Виїхав на зустрічну й зіткнувся з мотоблоком: у страшній ДТП на Буковині загинуло двоє людей

Водій позашляховика влетів у мотоблок.
У Лукавцях Вижницького району в аварії загинули двоє чоловіків. Водій позашляховика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з мотоблоком. Чоловіки, які були на мотоблоці, загинули.
Про це повідомляють на сайті Волинської області.
58-річний водій мотоблоку загинув на місці ДТП, а його 33-річний пасажир помер в лікарні.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Водія позашляховика затримали й помістили в СІЗО.
Раніше стало відомо, що у Миколаївській області автомобіль без водія наїхав на дитину.