Виїзд 18-25-річних чоловіків з країни: як такі українці можуть виїхати за кордон

Кабмін встановив, як здійснюється пропуск через кордон чоловіків 18-25 років, що проходили службу на контракті.

Уряд вніс зміни до Правил перетинану державного кордону громадянами України 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом

Про це йдеться у постанові №1536 від 31 грудня, повідомляє Судово-юридична газета.

Зазначається, що пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності:

довідки, виданої командиром військової частини (керівником ТЦК), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту;

військово-облікового документа.

Згідно з документом, під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом, із числа громадян віком від 18 до 25 років, строк військової служби встановлюється один рік.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12066, який передбачає створення Єдиного реєстру військовослужбовців. Наразі дані про військовослужбовців зберігаються в реєстрі “Оберіг” або в окремих системах кадрового обліку.

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