Виїзд чоловіків-артистів за кордон: у міністерстві розповіли про оформлення додаткових документів

МКІП подало на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку після інциденту зі стендапером Андрієм Щегелем.

Під час мобілізації в Україні для оформлення документів на виїзд за кордон чоловіками-артистами необхідно подати відомості про військовий облік, що засвідчуватимуть усвідомлення особами свого обов’язку перед державою, а також необхідності повернення з гастролей чи відрядження.

Про це йшлося у коментарі "Укрінформу" заступниці міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

Вона зазначила, що правила виїзду українських артистів за кордон доповнилися лише даними про військовий облік чоловіків, які збираються у відрядження.

Згідно з законодавством, чоловіки-артисти мають надати або приписне посвідчення, військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

"Ведення цих документів – обов’язок фізичної особи. І те, що ми зараз додали ці документи до вимог на виїзд, є для нас лише додатковими гарантіями, що людина свідома військового обліку, що вона свідомо просить надати їй можливість виїхати на деякий час задля участі в мистецькому заході, але вона повернеться, тому що в неї є обов’язок перед своєю країною", – наголосила Григоренко.

За її словами, за законодавством, ці документи все одно мають бути на руках у чоловіків призовного віку, і для більшості заявників "подати їх не проблема".

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) видає лише "лист сприяння" тому чи іншому артисту або групі митців задля тимчасового виїзду за кордон. Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки.

"Раніше ми могли не вимагати цих документів, оскільки за замовчуванням передбачалося, що люди свідомі, що вони мають ці довідки. Однак, коли дехто скористався цим для уникнення призову до лав ЗСУ, було вирішено додати документи про військовий облік чоловіків до переліку тих, що вимагають наші працівники, щоб далі ухвалювати виважене рішення щодо сприяння виїзду", – розповіла Григоренко.

У МКІП також зазначили, що осіб, які планують виїхати за кордон, інформують про перелік усіх необхідних довідок у листі-роз’ясненні.

"Ми не надаємо відмов – лише роз'яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Якщо людина виносить якесь рішення у публічне поле як відмову МКІП, це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи", – розповіла Галина Григоренко.

Також у міністерстві пообіцяли допомогти гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на Євробаченні, оформити необхідні документи, аби музиканти могли поїхати у промотур Євробачення і виступити у Найробі.

Нагадаємо, через те, що стендап-комік Андрій Щегель розповів про свій виїзд за кордон під час війни із дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики, розгорівся скандал.

Невдовзі на цей інцидент відреагував переможець "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra.

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