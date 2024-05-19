Виїзд чоловіків призовного віку за кордон: чи перевірятимуть оновлення даних — ДПСУ

У Держприкордонслужбі радять чоловікам про всяк випадок поцікавитися, чи внесені їхні дані до системи "Оберіг".

У Державній прикордонній службі України запевняють, що не перевірятимуть оновлення військово-облікових даних у чоловіків призовного віку, яким дозволено виїзд за межі України. Для перетину кордону достатньо надати військово-облікові документи.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Нас [прикордонників] не цікавить будь-який штрих-код чи ще щось”, - заявив він.

За словами Демченка, для перетину кордону важливою є тільки наявність військово-облікового документа, зокрема й у тих, у кого є відстрочка від призову у зв’язку з наявністю трьох і більше дітей. Така відстрочка повинна бути зафіксована у військово-обліковому документі відповідною відміткою.

Також речник ДПСУ порадив чоловікам призовного віку, щоб вони цікавилися, чи внесені їхні дані до системи "Оберіг".

“Ще від вересня [2023 року] між Державною прикордонною службою та Міністерством оборони діє такий інформаційний взаємообмін. Представники ТЦК можуть користуватися певною інформацією, яка є в базах даних ДПСУ, прикордонники можуть перевірять осіб за цією системою призовників та військовозобов'язаних", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, раніше директор Інституту світової політики Євген Магда, посилаючись на власний досвід, повідомив, що для перетину кордону за наявності усіх підстав у військовозобов’язаних чоловіків вимагають лист із прямокутним штампом із ТЦК.

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