Виїзд чоловіків за кордон: Гетманцев пояснив, чому прем'єр не підписав постанову і "єВідрядження" не запрацювало

За словами Гетманцева, немає нічого дивного в тому, що прем'єр відклав підписання ухвали про так зване "Є-відрядження", яке викликало вал критики в суспільстві.

Постанову, якою підприємцям дозволено виїжджати у робоче відрядження до 7 днів за кордон, не підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував рішення прем'єра.

"Насправді немає нічого дивного в тому, що прем'єр відклав підписання ухвали про так зване "єВідрядження", яке викликало вал критики в суспільстві. Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності", - зазначив він.

Він додав, що поки ніхто не надав статистику щодо впливу заборони на економіку країни.

"Наскільки негативно заборона впливає на зайнятість та ВВП? Хтось вивчив? Які цифри? Наскільки позитивно вплине механізм на розвиток економіки? Знову у цифрах. Звідки цифра зарплати у 20 тис? Якщо середня зарплата за січень становить 14 577 грн., а з того часу, за даними НБУ, зарплата зменшилася на 12%", - зазначає Гетманцев.

Він також наводить приклад вказаної суми застави у 200 тис.грн. за особу.

"Чому саме 200 та яка природа цього платежу при неповерненні працівника? Штраф? Але ж штраф сплачується лише на підставі закону, а не експерименту. Чому людину випускають на гранично короткий термін 7 днів, збільшуючи ризик її неповернення вчасно?", - написав він.

Також Гетманцев піддав критиці іншу статистику та підтримав рішення прем’єра.

"Чому в компанії має бути щонайменше 10 осіб? Звідки цифра 10? І чому не розглядається варіант видачі тимчасових документів?

Зрозуміло, що на сьомий місяць війни із відрядженнями треба щось вирішувати. Однак, очевидно і те, що настав час приймати виважені та прораховані рішення, замість інтуїтивних Підтримую позицію прем’єра", - завершив він.

Нагадаємо, раніше писали, що для зручного та швидкого оформлення виїзду за кордон Міністерство цифрової трансформації запускає нову послугу "єВідрядження". Скористатися послугою могли бфізичні особи-підприємці та юридичні особи з 1 вересня. Однак цього не сталося.

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