Виїзд чоловіків за кордон під час війни: три категорії, кому це можуть дозволити

За кордоном чоловіки можуть перебувати до 30 днів.

В Україні під час дії воєнного стану військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон. Проте зробити це можна за допомогою системи "Шлях" з дозволу місцевої влади.

Про це пише РБК-Україна.

Водії від 18 до 60 років можуть їхати за кордон за допомогою системи "Шлях", за умов, що вони співпрацюють з установами, організаціями або військовими частинами, і доставляють медичні засоби або гуманітарні вантажі.

Передбачено три категорії водіїв, які вносяться в систему "Шлях":

Водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Водії, які перевозять медичні вантажі;

Водії, які везуть гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Щоб отримати дозвіл на перетин кордону, потрібно подати звернення до Мінінфраструктури або до обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв внесуть у систему та погоджуватимуть у Держприкордонслужбі. За кодоном за цією системою людина може перебувати до 30 днів.

Нагадаємо, за допомогою системи "Шлях", яка дозволяє виїхати за кордон волонтерам, не повернулися до України 9373 чоловіки призовного віку. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд через цю систему.

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