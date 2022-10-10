Виїзд чоловіків за кордон під заставу: в Україні можуть встановити нові правила

Урядовці вирішили розглянути зниження депозиту для компаній, які відсилають своїх працівників чоловічої статі у відрядження за кордон. Що відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Так, вартість проїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану за допомогою послуги "єВідрядження" збираються знизити вдвічі. Про це dev.ua проінформував обізнаний чиновник в уряді.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів анонсував можливість створення послуги "єВідрядження", за якою військовозобов'язані чоловіки зможуть перетинати кордон у зв'язку з поїздкою у відрядження після сплати застави у розмірі 200 тисяч гривень. Наразі уряд розглядає більш бюджетну опцію - 100 тисяч гривень. Однак терміни запускання нової послуги все ще залишаються невідомими.

Команда "Дія" анонсувала появу послуги для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон у відрядження під час війни в Україні, ще в серпні. З технічного боку сервіс до роботи готовий вже давно. Однак, його все ще не запустили, тому що потрібно було доопрацювати у Міністерстві економіки законопроєкт, який із ним пов'язаний.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в уряді все ще обговорюють критерії виїзду чоловіків у відрядження за кордон. Але які саме критерії викликають у чиновників занепокоєння, він не уточнив.