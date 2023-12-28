Виїзд чоловіків за кордон: скільки ухилянтів намагалося втекти з України 2023 року

За даними ДПСУ, цьогоріч виявили близько 11 тисяч чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

У 2023 році прикордонники затримали близько 8 тисяч чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, і 3 тисячі, які надали підроблені документи у пунктах пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"Загалом за одинадцять місяців цього року було затримано 7 тисяч 700 порушників, які намагались незаконно перетнути кордон на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску", – каже Демченко.

Водночас цьогоріч стало менше охочих перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у порівнянні з 2022 роком. "Тоді за добу ми затримували по 80-100 порушників. Зараз спроб значно менше", – зауважив речник ДПСУ.

За його словами, найчастіше ухилянти намагаються незаконно перетнути кордон з Румунією та Молдовою, найменше – на ділянці кордону з Польщею.

Також ухилянти значно рідше намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску в осінні місяці і взимку, що пов'язано з погодними умовами.

"Якщо говорити про попередні періоди, то збільшення спроб фіксувалась, коли є сприятливі погодні умови для перетину. Бо коли похолодання і сніг, стає непрохідна місцевість, тоді перетнути кордон бажаючих стає менше", – сказав Демченко.

Він також додав, що наразі збільшились кількість чоловіків, які намагаються перетнути кордон через пункти пропуску з підробленими документами. З початку цього року прикордонники викрили близько 3 тисяч таких спроб. Найчастіше це були підробки документів про непридатність до військової служби, про інвалідність, посвідчення багатодітного батька.

Раніше у ДПСУ розповіли, що після скандалу з законопроєктом про мобілізацію ухилянти ринули за кордон.

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