Виїзд чоловіків за кордон: юрист пояснив, чи дозволять його після війни

Доки в Україні триває воєнний стан, виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон сильно обмежений. Але що буде після закінчення війни? Чи зможуть чоловіки відразу перетинати кордон — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відповідь на це запитання дав 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Обмеження безпосередньо пов'язані з дією воєнного стану

За словами юриста всі обмеження, які стосуються перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років пов'язані з постановою Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року № 57. Вони містять прив'язку до введення на території України надзвичайного або воєнного стану. Тобто такі обмеження можуть діяти лише у разі застосування цих правових режимів.

Юрчак зазначив, що наразі важко передбачити, що буде в майбутньому у правовому полі. Однак, якщо дія воєнного стану припинеться, то відповідні обмеження будуть існувати лише в тому разі, якщо введуть надзвичайний стан.

Якщо ж жоден з зазначених режимів не буде діяти на території України, то за чинним законодавством обмеження застосовуватися не будуть.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час війни

Згідно з постановою уряду №57 (від 27 січня 1995 року) визначаються:

правила і порядок перетину державного кордону під час війни;

категорії громадян, які можуть перетинати державний кордон під час війни.

Юрист наголошує, що до цієї постанови постійно вносяться зміни і доповнення. Наразі, за умов воєнного стану за кордон можуть виїжджати:

юнаки, яким ще не виповнилося 18 років та чоловіки, віком понад 60 років;

чоловіки, у яких близьки родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, якщо вони будуть постійно перебувати на консульському обліку і матимуть відповідні відмітки в паспортному документі;

особи, яких за рішенням військово-лікарської комісії зняли з військового обліку через непридатність до військової служби.

Нагадаємо, що обмежено придатним до військової служби особам перетинати кордон під час дії воєнного стану заборонено.

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