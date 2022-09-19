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Виїзд транспорту із Запоріжжя на окуповану території скасовано - Гайдай

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Виїзд транспорту із Запоріжжя на окуповану території скасовано - Гайдай

Фото: Associated Press

Тимчасово призупиняється виїзд на тимчасово окуповані території через Запоріжжя.

Зокрема, виїзд на ТОТ через обласний цент забороняється у понеділок, 19 вересня.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Зазначається, що, за рішенням комендатури, яка діє на окремо визначених територіях Василівського району Запорізької області, виїзд транспорту на окуповану території скасовано.

Щодо подальшої ситуації – слідкуйте за повідомленнями, наголосив Гайдай. 

Нагадаємо, у колаборнатів з Луганщини зараз панічні настрої. Дехто зі зрадників України намагались втекти до Росії, проте прикордонники їх не пропустили, заявивши, що ті повинні "захищати свою "ЛНР". 

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Дата публікації
Перегляди
60
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