Виїзд українських чоловіків за кордон від 1 березня: що змінюється

Від 1 березня для того, щоб чоловіку виїхати за кордон, потрібні ті самі підстави і документи, що й до грудня 2023 року. Відстрочка для виїзду не потрібна.

Про це розповів адвокат Олег Лук'янчиков.

“Станом на 29 лютого 2024 року практика виїзду чоловіків з України повернулася до того ж стану, що й на кінець листопада. В кінці листопада зʼявився лист ДПСУ, в якому було вказано, що тих людей, які виключені з військового обліку за станом здоровʼя за наказом Міноборони про ВЛК №402, не випускати. Але якщо є запис, що виключений на основі частини 6 ст. 37 Закону про військовий обовʼязок і військову службу, тоді їх можна випускати. На сьогодні ми чітко бачимо неодноразові успішні перетини кордону”, — зазначив він.

На його погляд, можна говорити про те, що сформувалася практика, що все-таки пропускають людей, виключених з військового обліку, незалежно від того, який запис у військовому квитку — 402-й наказ чи ст. 37 Закону.

“Далі у нас були наступні зміни: треба було надати відстрочку. Незалежно від того, на якій підставі ти виїжджаєш, під Новий рік у нас почали вимагати відстрочку. На сьогодні варто констатувати наступний факт: можна виїхати без відстрочки. Люди виїжджають без проблем, хоча є винятки. Тобто якщо у вас є інвалідність, чи ви супроводжуєте людину з інвалідністю, або якась інша підстава, передбачена правилами перетину кордону, і у вас при цьому не оформлена відстрочка — не біда, можна їхати”, — зауважив Лукʼянчиков.

Від 1 березня правила перетину не змінюються, наголосив він. Але чи зміниться практика — вже питання, додає адвокат. Це буде залежати від законопроєкту №10449.

“Ухвалять його в березні чи ні, що там буде написано, від цього і залежатиме зміна правил. Ми прекрасно розуміємо, що правила можуть змінитися ще до набуття чинності закону. Ми бачили, як в кінці грудня різко змінилися правила. Хоча законодавство не змінювалося, але правила змінилися”, — резюмував адвокат.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Раніше нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.

Читайте провідні новини дня: