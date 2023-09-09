Виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон: у ЗСУ відповіли, чи є законні підстави для обмеження

Наразі в Україні немає законних підстав для обмеження виїзду жінок за кордон. Крім того, немає затвердженої процедури, згідно з якою прикордонники могли б перевіряти, чи є українка військовозобов’язаною.

Про це заявив "Суспільному" керівник пресслужби командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

Він наголошує, що наразі в Україні немає технічної можливості перевіряти на пунктах пропуск для виїзду за кордон дипломи усіх жінок, які хочуть виїхати за межі країни.

"Ніхто не буде перевіряти диплом усіх жінок на кордоні. Немає такої бази. Якщо керуватися законодавством, навіть маючи необхідний перелік документів, наприклад, їдучи за кордон відпочивати, військовозобов’язаний чоловік не виїжджає за кордон. Але чоловік, який проходить службу в ЗСУ, маючи відпускний квиток, може виїхати за кордон", - пояснив представник ЗСУ.

У чинному українському законодавстві не прописані правила для перетину кордону військовозобов’язаними громадянками України.

"На цей час немає процедури перевірки на державному кордоні ДПСУ, військовозобов’язана жінка-медик чи ні. Наприклад, їде автобус 40 жінок на відпочинок за кордон. Яким документом передбачено, що ДПСУ має перевірити дипломи? Є обмеження щодо чоловіків, а жінок – не прописано", - наголошує Фітьо.

Нагадаємо, торік парламент вніс зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та передбачив, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Від 1 жовтня 2023 року такі жінки повинні з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

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