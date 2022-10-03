Виїзд з України за кордон: на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворилися черги.

За добу 2 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів. Сьогодні, 3 жовтня, найбільші черги з авто утворились на українсько-польському кордоні.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушила до інших країн ЄС та Молдови.

Водноча повернулись з-за кордону 44 тисячі осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

За це період було оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 3 жовтня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 10 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.

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