Виїзд за кордон через "Шлях" і слуги народу: "УП" отримала список утікачів з України

Журналісти дізналися про сотні волонтерів, які подали до системи "Шлях" ГО нардепа від "Слуги народу" Валерія Стернійчука і фонд ексзаступника голови Волинської ОВА Юрія Гупала.

Журналісти отримали в розпорядження список військовозобов'язаних, які виїхали з України 2023 року за сприяння Волинської обласної адміністрації через систему "Шлях". Йдеться про майже 900 осіб – і це лише в одній області.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Українська правда" з назвою "Шлях" слуги народу. УП отримала список утікачів з країни".

"Ця інформація дає можливість зрозуміти не тільки кількість утікачів, а й хто саме залишив країну. Але найцікавіше в усій цій історії – які благодійні фонди та громадські організації їм у цьому допомогли", – зазначається у розслідуванні.

Йдеться про такі фонди та організації: "Добра справа", "Подих милосердя", "Разом у майбутнє", "Віримо в Україну", "Відчуй тепло", "Велике серце України", Незламність і відвага", "Серця патріотів", "Промінь надії" та БФ "Повернусь додому". Зазначається, що за допомогою БФ "Повернусь додому" дехто 2023 року додому так і не повернувся.

ГО нардепа від "Слуга народу" Стернійчука

Видання нагадало, що на початку 2023 року на Волині стався гучний скандал. Місцеві журналісти встановили, що лише через одну громадську організацію до системи "Шлях" протягом року потрапило більше тисячі військовозобов’язаних. Одним із засновників ГО "Волинський актив молоді", відповідно до даних системи YouControl, є народний депутат від партії "Слуга народу" Валерій Стернійчук. Два інших засновники організації – помічники нардепа Стернійчука на громадських засадах. Це заступники керівника і керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лев та Андрій Костенко – депутат Луцької міськради від партії "Слуга народу".

"Волинський актив молоді", за інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, вносив до системи "Шлях" для перетину кордону помічників народного депутата Стернійчука і – тричі самого Стернійчука", – розповів журналіст Михайло Ткач.

Нардеп від "Слуга народу" Валерій Стернійчук / Фото з Facebook-сторінки депутата

На одному з відео в YouTube Костенко заперечує зв’язок Стернійчука з громадською організацією. Журналісти припускають, що помічник нардепа робить це на випадок, якщо виявиться, що ГО допомагала військовозобов’язаним тікати за кордон.

Журналістам "УП" за допомогою джерел у правоохоронних органах вдалося підтвердити, що щонайменше 18 військовозобов’язаних чоловіків протягом 2023 року завдяки ГО "Волинський актив молоді" виїхали за кордон і не повернулися. Наймолодшому – 25 років, найстаршому – 47.

Окрім того, за даними джерел видання серед правоохоронців, завдяки організації, пов’язаній зі "слугою народу", військовозобов’язані тікали і 2022 року.

Коментар Стренійчука

Журналісти звернулися до Стернійчука із запитаннями щодо зв’язків з ГО та відповідними втікачами. У народного депутата запитали, скільки саме організація внесла до системи "Шлях" чоловіків від початку повномасштабного вторгнення, і скільки з них не повернулися.

Нардеп Валерій Стернійчук надав коментар "УП" / Скриншот

"Відомо, бо я сам ініціював звернення у свій час до правоохоронців, щоб розібралися взагалі з ситуацією довкола цієї організації, де я колись був засновником. Відомо, що – понад тисячу (було внесено до системи "Шлях" – ред.). А скільки не повернулося – точно знаю, що ведеться слідство. Я особисто ініціював усно, щоби довести цю справу до кінця. Я не можу сказати зараз, чи хтось повертався, чи не повертався. Але можу точно сказати, що їздили люди-волонтери. Бо я є представником Волині і практично з першого дня повномасштабного віддався повністю роботі в благодійному напрямку, волонтерській роботі. Якщо там ведеться зараз слідство і є хтось причетний до такого гріха чи неправомірних дій, то я обов’язково буду контролювати, щоб цю справу довести до кінця", – розповів нардеп від "Слуги народу".

Він уточнив, що особисто звертався з цього приводу до СБУ.

Стернійчук також відповів на запитання, який стосунок до громадської організації він має зараз.

"Та не маю я стосунку зараз. Я був засновником, позбавився всіх прав", – сказав народний обранець, уточнивши, що зробив це перед балотуванням до Ради.

Депутат також підтвердив, що виїжджав до Польщі за допомогою ГО "Волинський актив молоді", яка вносила його до системи "Шлях". Стернійчук каже, що метою виїзду були перемовини про співпрацю з Люблінським воєводством та переправлення автомобілів для ЗСУ.

Фонд ексзаступника голови Волинської ОВА Гупала

Ще одна гучна історія довкола високопосадовців та військовозобов’язаних-втікачів розгортається просто зараз. Йдеться про Юрія Гупала, якого після початку повномасштабного вторгнення було призначено заступником голови Волинської ОДА. У нього є благодійний фонд "Віримо в Україну".

"За інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, фонд "Віримо в Україну" вніс до системи "Шлях" за два роки повномасштабної війни більше ніж півтори тисячі чоловіків. Ті ж самі джерела повідомляють, що 10 січня цього року у заступника голови Волинської ОВА та у кількоїх пов’язаних осіб, зокрема у директора благодійного фонду Гупала – Швальковського, було проведено обшуки. За наявною інформацією, Гупало разом зі спільниками-мешканцями Київської області міг організувати схему із протиправного переправлення за кордон осіб призовного віку, котрі мають значне матеріальне становище, шляхом внесення до системи "Шлях", – розповів Ткач.

Власник благодійного фонду "Віримо в Україну" Юрій Гупало / Фото з Facebook-сторінки Гупала

Він додав, що в цій схемі на Гупала могли бути покладені обов’язки лобіювання та подальшого вирішення питання щодо оформлення відповідного пакета документів через органи Волинської ОВА. За інформацією у правоохоронних органах, вартість втечі становила близько семи тисяч доларів за особу.

У січні 2024 року, за даними джерел серед правоохоронців, Гупало написав заяву на звільнення з високої посади. Про це повідомляли і місцеві ЗМІ. Але жодної публічної інформації про арешти або будь-які слідчі дії за майже два тижні і досі немає.

Видання дізналося про осіб, яких фонд Гупала вносив до системи "Шлях". Серед волонтерів, які неодноразово виїжджали за межі держави, багато відомих київських прізвищ. Наприклад, Євген Мецгер. Це колишній керівник державного банку, який два роки тому разом зі своїми підлеглими скоїли напад на знімальну групу проєкту "Схеми". За даними джерел "УП", лише протягом 2022 року фонд "Віримо в Україну" п’ять разів вносив Мецгера до системи "Шлях". Сам Мецгер підтвердив свої виїзди за кордон по гуманітарні вантажі протягом 2022 року, але сказав, що не пам’ятає назву фонду, який вносив його до системи. Він також стверджує, що не платив жодних грошей фонду за внесення до системи "Шлях".

"За допомогою фонду за кордон їздять футболісти "Динамо Київ" включно з Олександром Шовковським, син відомого регіонала Валентина Ландика, ІТ-шники, кухарі, бізнесмени, колишні митники, прокурори та судді. І навіть колишній помічник Андрія Єрмака – продюсер Сергій Перман тричі вносився у систему "Шлях": двічі у 2022 році і один раз у 2023 році саме благодійним фондом "Вірю в Україну", – розповів Ткач.

Він спробував взяти у засновника фонду Гупала коментар, однак той не відповідав на дзвінки. Від коментарів відмовився і очільник волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, на ТСН.ua вийшов матеріал про тих, хто переправляє ухилянтів через кордон: статки та схеми провідників до Європи.

Читайте також: